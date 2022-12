Dans son article «Les mauvaises fréquentations: et si les parents avaient raison?», Jean-Philippe Raynaud, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, montre combien le difficile équilibre entre conformisme et singularisation se trouve au cœur des questionnements des adolescents, qui «se construisent grâce, entre autres, au jeu complexe et subtil des identifications, des projections, des quêtes narcissiques, des effets d'échos et de miroirs, du désir d'être accepté, reconnu, choisi, bien aimé». Le rédacteur en chef adjoint de la revue Enfances & Psy ajoute: «Il s'agit tout à la fois de se fondre dans la masse et de sortir suffisamment du lot.»

Victoria, elle, a toujours rêvé d'être libre. À tout prix. C'était sa singularité, quitte à s'éloigner de sa famille, de ses amis et de son milieu, quitte à partir, quitte à tout essayer au nom de ce rêve. Jusqu'au jour où, sans qu'elle puisse s'en rendre compte, sa liberté est devenue sa prison.

L'histoire de Victoria est racontée au micro d'Auriane Guerithault.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

Le texte d'introduction a été écrit à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Il est lu par Aurélie Rodrigues.

Vous aimez Transfert? Découvrez Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés sur slate.fr/transfertclub et toutes les plateformes de podcast!

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Transfert). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Pour participer au podcast: [email protected]