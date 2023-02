Souvenez-vous de vos 20 ans, quand vous vous sentiez invincible. Cette parenthèse où l'on vit la nuit sans compter les jours, avec ses projets qui restent en l'air, ses espoirs qui s'envolent, ses folies qui ne laissent au fond aucun souvenir précis. À 20 ans, on gaspille le temps, parce qu'il nous en reste tant.

June, elle, veut plutôt vivre comme sa mère. Pendant toute son enfance, elle s'est projetée en femme au foyer, avec une seule idée en tête: avoir un enfant, une maison, une vie bien rangée, bien organisée, le plus tôt possible, et tant pis pour la vingtaine. Elle veut être comme sa mère, pour réaliser au plus vite le rêve de celle-ci: devenir grand-mère. Alors quand l'âge fatidique arrive puis s'envole sans naissance, elle doit tout réapprendre et trouver son propre rêve. Mais peut-on échapper longtemps à ses espoirs d'enfant?

L'histoire de June a été recueillie au micro d'Inès Guiza.

Transfert est un podcast produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Prise de son et dérushage: Inès Guiza

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupas

L'introduction a été écrite par Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

