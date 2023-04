En plus de sa carrière sportive, Théo est également acteur, modèle et influenceur, et n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour sensibiliser aux handicaps.

Cette semaine dans Toile, EnjoyPhoenix a le plaisir de recevoir Théo Curin, double champion de nage handisport. Malgré son handicap, il a su se dépasser pour devenir un véritable champion. À travers son histoire, il nous montre que rien n'est impossible et nous inspire à dépasser nos propres limites. En plus de sa carrière sportive, Théo est également acteur, modèle et influenceur, et n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour sensibiliser les gens aux handicaps!

«Moi je suis très ouvert sur la vie, en général. Et quand les gens me posent des questions sur comment je vis, comment je fais l'amour, etc., qui sont des sujets tabou un peu aujourd'hui, et bah ça me fait pas peur. Des fois, il vaut mieux répondre à des questions un peu gênantes, comme ça la personne a la réponse à sa question. Je préfère ça plutôt que la personne reparte avec tout un tas de préjugés.»