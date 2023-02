Vivre du yoga, une bonne idée? Comme d'autres, Élodie Garamond a décidé de vivre de sa passion... en grand. Elle a créé un premier centre de yoga dans le 17e arrondissement, et ce studio a fait des petits et s'est développé à vitesse exponentielle pendant 7 ou 8 ans… sur des fondations pas toujours très solides.

Jusqu'à ce que le Covid arrive, et que l'argent ne rentre plus… du tout.

«–Élodie, tu as 45 ans, tu es la créatrice de Tigre Yoga, un club de yoga qui a connu un gros succès. C'est devenu une marque à part entière.

–C'était même un réseau de studios de yoga qu'on a transformé, au fil des années, en écosystème autour de ce que j'appelais l'art de vivre du yoga. Et dans cet écosystème il y avait aussi bien des formations, des événements, des festivals, des retraites, des produits aussi, une déclinaison spa d'hôtel avec un protocole de massage et une huile signée par Le Tigre. Et on a également ouvert une plateforme digitale qui s'appelle Le Tigre Yoga Play. Et c'est ce qui reste aujourd'hui.»



Merci à Élodie d'avoir accepté de nous raconter la face thune de son aventure, avec ses hauts, ses bas, son crash, sa renaissance.