D'où vient la thune? Et comment s'immisça-t-elle dans notre société? Avec Sylvain Piron, on vous emmène à l'âge des premières pièces d'or, dans un monde où l'argent n'est pas roi et peut même conduire en enfer. Dans cette quête des origines, on découvre peu à peu l'origine des mots «valeur», «banque», «grève», «pactole» et même «business»... Bonne écoute!

«Les premières pièces de monnaie apparaissent au Ve siècle avant notre ère en Asie mineure , en Lydie qui est le royaume du roi Crésus. Ils avaient des richesses énormes, des mines d'or et d'argent. À l'état natif, on trouvait dans un fleuve qui s'appelle le Pactole un mélange naturel d'or et d'argent qu'on appelle électrum et c'est de cette matière qu'ont été frappées les premières pièces. Après, les cités Grecques les ont imitées. Puis, les Perses ont à leur tour repris cet usage de frapper des pièces de monnaie. Cette invention est une affaire politique mais aussi religieuse. Les pièces les plus anciennes qu'on a trouvé c'est dans le temple d'Artémis. En Grèce on pense que c'était les temples qui frappaient les pièces de monnaie. Il y a un thèse qui voudrait que les pièces de monnaie soient des substituts du sacrifice animal. Si on revient vraiment aux origines de la monnaie ce n'est pas du tout lié au commerce ou aux échanges. C'est lié au pouvoir politique des rois qui distribuaient de l'or de leur trésor ou des temples dans lesquels on distribuait des témoignages de sacrifice.»