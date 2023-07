Le cliffhanger du premier épisode consacré à Séverine, caissière à Carrefour, vous a laissé sur votre faim? Comme promis voici la suite: et si, après une vie de labeur, cette mère de trois enfants rencontrait l'amour... et la thune? On frôle la comédie romantique, sauf qu'on est bien dans la vie, la vraie, celle où rien ne se passe comme prévu. A toutes celles et ceux qui se prennent à rêver, «ahh si j'étais riche!», écoutez le témoignage de Séverine: le surclassement, ça peut faire un sacré choc!

«–Elle a travaillé comme caissière pendant plus de vingt ans dont seize dans le même supermarché. C'est la fameuse caissière à Carrefour mais aussi la mère séparée qui élève seule ses trois enfants. Mais si l'amour frappait à sa porte? Aujourd'hui on vous propose un épisode en forme de comédie romantique mais que la thune vient épicer d'un sacré goût de réel.

–J'ai rencontré un gosse de riche. Tout ce que je voulais pas. Spoiler: c'était le mec d'une copine. Mais la copine en question, elle se servait de moi comme alibi pour aller voir son autre mec. Elle se le gardait sous le coude parce qu'il avait du pognon.»