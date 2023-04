Un peu de rab pour le plaisir.



«–Dans la pub, je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage.

–Je ne sais pas si c'est du gaspillage, mais il y a des ordres de prix qui sont en tous cas démesurés et pas rationnels. Par exemple une boîte de prod, en fait, pour produire un clip, avec un hélicoptère etc., ils vont débourser 100 000 balles. Si tu fais le même type d'histoire dans la publicité, le budget de prod ça va être 1 million d'euros, pour faire le parallèle avec Beigbeder et 99 francs où il dépeignait un truc où il avait des montagnes de pognon. C'est toujours le cas mais c'est quand même vachement dilué par rapport au fait qu'entre temps il y a eu tout le digital qu'est arrivé et du coup il y a des agences qui se sont positionnées pour faire ce qu'on appelle des "clodos prod". Donc en fait c'est des trucs où limite tu tournes avec ton Iphone et tu produis des contenus par toi-même à moindre coût et donc en fait ça a un peu cassé le mythe.»