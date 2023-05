Aujourd'hui, je vous propose un épisode de thune un peu particulier. Audrey Chippaux, ne va pas nous parler de son rapport à l'argent, mais des arnaques d'influenceurs qu'elle traque sur les réseaux sociaux et compile sur son compte Instagram.

Quand Audrey a découvert cette faune improbable sévissant en toute impunité sur les réseaux sociaux, elle est tombée des nues. Au point de décider de soulever ce qui se cache sous les posts Insta ou TikTok de ces vendeurs fraudeurs.

Des contrefaçons aux comptes formation en passant par la chirurgie esthétique, bienvenue dans un monde à la fois bling et cheap.



«Moi j'avoue que je ne connais pas grand chose au monde des influenceurs en dehors de quelques créatrices de contenu engagées, qui visiblement galèrent pas mal à payer leur loyer. Mais les influenceurs de télé-réalité, c'est vraiment un autre sujet. Et c'est vrai que quand on voit relayer H24 leur vie à Dubaï ou ailleurs, entre quad dans le désert, opération de chirurgie esthétique et sac de luxe, on peut se demander: d'où vient l'argent? Et surtout est-il propre?»