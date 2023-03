Un épisode qui parle de fric, de super pauvres et de super riches, d'intégration, de bling, de famille… et du goût de la revanche quand on a manqué d'argent.

«Si tu bosses à l'école et que tu files bien droit, tu auras un bon travail et de l'argent.» Vous avez intégré ça? C'est normal, ça s'appelle la méritocratie et c'est un rêve auquel on voudrait toutes et tous croire. Mais dans les faits, quand tu t'appelles Brahim, que ta mère est femme de ménage, et que tu viens d'une cité, tu n'as pas besoin des statistiques pour comprendre que l'ascenseur social est carrément grippé. Pour Brahim, il n' y a pas mille solutions: il faut se casser, loin, très et construire sa vie ailleurs. Son ailleurs, ce sera Dubaï et les Émirats.

Quand, fortune faite, il revient au pays avec femme et enfants, un autre type d'intégration l'attend: être légitime dans les sphères fermées de la bourgeoisie.

Un épisode qui parle de fric, de super pauvres et de super riches, d'apparence et de mauvais goût, d'intégration ici et ailleurs, de bling, de famille… et du goût de la revanche quand on a manqué d'argent.