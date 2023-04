Depuis le Covid, le monde semble tourner autour d'un pays que nous connaissons mal... La Chine, avec ses 1,4 milliards d'habitants, fascine et fait un peu flipper. Mais à Thune podcast, une chose dont on est sûres, c'est qu'approcher une civilisation par l'argent, c'est un bon moyen de comprendre un peu mieux ses habitants. Et pour le coup, les Chinois ont un rapport passionnant à l'argent. Ils ont inventé le billet de banque, puis ils l'ont aboli sous le communisme avant de se lancer très récemment dans une surconsommation où semble s'exercer désormais leur liberté. Loin des clichés, avec Abel, on plonge au pays où la «prospérité» est érigée en divinité. Bonne écoute!