On va parler autosuffisance et écologie avec Bjorn Duval, mais ce qui nous a vraiment intéressées chez lui, c'est son rapport à la thune. Car ce quadra qui bosse dans la comm' a beau faire son pain et décontaminer son eau, l'argent, il trouve ça super. Son but: dépenser moins pour le nécessaire et pouvoir se payer le superflu. Il y réfléchit à fond, il trouve des solutions, et il construit son mode de vie comme un barrage à l'inflation. Et on dirait bien qu'en plus il se sent carrément investi d'une mission : «sauver la classe moyenne» en ces temps difficiles...rien que ça!

«L'autonomie ça vous parle? Faire pousser sa nourriture, avoir une source d'eau où encore produire sa propre énergie sans avoir à payer pour ça. Et bien Bjorn Duval peut tout vous expliquer à ce sujet, c'est devenu quasiment son travail, la réflexion d'une vie. Vous allez voir il est très secret, il parle très peu de son métier. J'ai compris que c'était pour des raisons de confidentialité propres à sa profession, mais il ne veut pas non plus dire son âge. Pourtant, c'est un youtubeur à succès. »