Ils sont 150 000 en France, de gardien de la paix à commissaire, ils vont partout, traversent les territoires, les classes sociales et les manifs. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils structurent et scandent notre vivre-ensemble... Mais avez-vous déjà entendu un flic parler d'argent? Eh non, les flics ne parlent pas: ils sont soumis au fameux «devoir de réserve». Alors quand une capitaine ose prendre la parole pour parler salaires, primes, politique du chiffre et corruption, Thune fonce lui tendre son micro. Agnès Naudin a écrit avec Fabien Bilheran Police, la loi de l'omerta (Le Cherche-Midi édition). Elle est claire, pédago, sensible et nous interroge sur les limites d'un management «véner» qui ne fait pas que du bien à nos fonctionnaires. Bonne écoute !

«–Aujourd'hui on va parler d'argent avec Agnès Naudin. Agnès tu as 38 ans et tu es flic. Ou plus exactement capitaine de police...

–Oui, tout à fait.

–On va d'abord revenir sur ton parcours. Tu es née où, tu as grandi où, et ils faisaient quoi tes parents?

–Je suis née dans le 92 et j'ai grandi dans le 78, dans des banlieues bourgeoises de la région parisienne.»