Il n'était pas parti pour avoir une jolie retraite, Jean-Marc. Il avait pourtant travaillé toute sa vie, mais entre licenciement, prud'hommes et invalidité, après une carrière au Smic, c'était quand même très mal barré. Sauf que voilà, une fois de plus, il a tenté sa chance à la loterie, et cette fois...ça a marché. Le miracle est arrivé. Il raconte la sidération, l'immense émotion, que lui a procuré ce petit ticket gagnant. Et puis l'envie immédiate de partage, le soulagement, l'impression de renaître et finalement, enfin, à 65 ans... l'amour. Cette semaine, on vous propose une belle histoire de thune.



Bonne écoute.

