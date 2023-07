Pour éviter un «narratif inspirant » de la Start-up nation, il fallait un interlocuteur vraiment sincère qui n'ait rien à cacher ni à prouver. Michel Athénour, créateur de « Cityvox» a relevé le défi: devenu millionnaire assez jeune après avoir traversé l'époque de la bulle Internet et du krach de 2008, il dévoile ses angoisses et ses joies financières de patron, entre levées de fond à six chiffres, licenciements express et coups de bluff audacieux. Bonne écoute!

«–Michel tu as 52 ans aujourd'hui et tu es entrepreneur. On va parler un peu de toi. Tu as grandi où? Il faisaient quoi tes parents?

–J'ai grandi à Nice et mes parents étaient enseignants. Absolument aucun entrepreneur dans la famille, pas du tout de culture de la création d'entreprise. On parlait très peu d'argent: c'était pas réellement tabou mais c'était pas un sujet. L'argent était précieux, il ne fallait pas faire d'excès. On nous a très vite appris la valeur de l'argent.»

