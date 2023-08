On va parler de son parcours, des cachets forcément inégaux, de son engagement et de l'ascendant grandissant des multinationales et de l'argent dans la culture.

Avez-vous vu le film Barbie? Si oui, et si vous avez eu la sensation d'avoir payé pour un spot de pub géant, en vous demandant ce qui vous avait pris.... vous feriez bien d'écouter cet épisode.

Audrey Vernon est comédienne. Elle joue, écrit ses spectacles et les nourrit de ses réflexions sur l'argent. On va parler de son parcours, des cachets forcément inégaux, de son engagement et on va aussi discuter d'un sujet assez nouveau: l'ascendant grandissant des multinationales et de l'argent dans la culture.

Une actrice qui prend un chèque pour être en front-row d'un défilé, ça raconte quoi?



L'Oréal omniprésent au Festival de Cannes, c'est grave? Faut-il jeter la pierre aux comédiens qui acceptent 200 000 euros d'Amazon pour une journée de tournage? Avec, en toile de fond, cette question: peut-on demander aux acteurs et aux actrices d'être irréprochables quand il s'agit d'argent?