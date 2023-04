Thune Échange gros salaire contre santé mentale: bienvenue dans la pub! Avec Souen, directrice de création Publié le 13 avril 2023 à 9h02

«–Souen tu as 35 ans, tu vis à Paimpol depuis peu, mais on peut dire que c'est ta deuxième vie puisqu'avant ça tu as touché les étoiles en tant que directrice de création à succès dans la publicité.

–Alors je sais pas si j'étais à succès mais en tous cas oui j'étais identifiée comme une créa', qui fait des bonnes campagnes.

–Pourquoi est ce que tu as voulu témoigner?

–C'est peut-être pour un peu démystifier le milieu. Souvent quand on dit qu'on fait de la pub on te parle de "99 francs". On assimile les publicitaires comme des enfoirés et puis le bras armé du capitalisme, ce qui est pas totalement faux.

–Est-ce que ça te gêne toi de parler d'argent?

–Absolument pas. Moi j'adore le pognon donc ça me dérange pas du tout.»