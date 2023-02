Vous avez déjà rêvé d'être écrivain? Et de ne pourquoi pas «vivre votre plume»? Mais au fait, ça gagne combien un auteur? Meilleures ventes, prix littéraires, contrats d'édition, à-valoir et à-côtés... Hadrien Bels, qui a vendu 25 000 exemplaires de son premier roman Cinq dans tes yeux et vient de publier son deuxième livre, Tibi la blanche, décrypte toute l'économie visible et invisible, de ce «métier» si particulier. Bonne écoute!

«Voici le deuxième épisode avec Hadrine Bels. Il m'a dit: “je veux parler du rapport à l'argent en tant qu'écrivain. J'ai plein de choses à dire. Et c'est un milieu où en parle jamais.” Dans le premier épisode qui lui avait été consacré, on a exploré son enfance, déclassée, de minot des quartiers marseillais. Aujourd’hui le gamin qui a grandi dans la street porte un regard acéré sur la thune et ses non-dits dans le petit monde feutré des écrivains français.»