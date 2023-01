Vous vous souvenez de 2008? Mais si, l'année où la finance mondiale a vacillé: le scandale de Lehman Brothers, la crise des subprimes, l'affaire Kerviel... Boris Picano Nacci était trader à cette époque. Et à l'instar de Jérôme Kerviel, sa banque s'est retourné contre lui. Pour Thune, il a accepté de revenir sur son parcours, émaillé d'une sacrée descente financière. Sa chute l'a-t-elle brisé? Vous risquez d'être supris.e...

«-(Anna) Aujourd'hui on va parler d'argent avec Boris. Boris tu as 46 ans, on va revenir un peu sur ton parcours. T'as grandi où?

-(Boris) J'ai grandi à Lyon.

-(Anna) Ils faisaient quoi tes parents?

-(Boris) Mon père était chanteur quand j'étais petit, il faisait des chansons, des disques qui se vendaient pas. Après il était vendeur, il vendait des jouets dans les écoles. Mais bon je vivais pas avec mon père, je vivais avec ma mère qui elle était employée de bureau à la Caisse Dépôt.

-(Anna) Vous parliez d'argent quand t'étais petit?

-(Boris) Alors ma mère en parlait beaucoup parce qu'elle en manquait souvent. On savait que c'était compliqué les fins de mois.

-(Anna) Vous étiez combien d'enfants?

-(Boris) On était deux.»