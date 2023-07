C'est nouveau, mais c'était fatal il fallait que ça arrive: nos interviewées se répondent. Dans un épisode précédent, Mélody, prostituée assumée, avait cette phrase: «Je préfère faire ça que caissière à Carrefour». Évidemment, ça a fait bondir Séverine, dont c'est le métier. Bonne écoute.

«Petite parenthèse: depuis que je t'ai proposé de faire une interview, tu as écouté récemment une qu'on a republiée, celle d'une pute qui dit: "Je préfère faire ça que caissière à Carrefour".

–Voilà. Elle dit pas que ça.

–Elle dit pas que ça mais ça t'a mis chiffon chiffon.

–Oui, oui un peu parce que en plus elle se dit féministe et elle doit l'être. Attention, je la juge pas, elle a l'air de super assumer ce qu'elle fait et elle a l'air super sympa. Mais c'est le tic de dire caissière à Carrefour. Elle se dit féministe et dit faire des tarifs spéciaux pour les filles, parce que les filles gagnent moins.»

