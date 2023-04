Cécile s'est trouvée projeter dans la vie professionnelle avec le statut d'auto-entrepreneuse. Elle n'a pas vraiment eu le choix: dans le milieu des arts visuels, c'était ça ou ne pas se faire embaucher. Et pendant de nombreuses années, ça lui allait... Jusqu'au jour où elle a fait les comptes et a commencé à juger qu'elle se faisait avoir. Mais comment changer un système quand on est travailleuse indé? Back to basics: avec quelques copines, elle a créé un syndicat. Est-ce qu'elle y gagne? À voir... et à écouter!



«Monteur d'expo, producteur d'expo, scénographe: ce sont des métiers en fait qui sont quasiment émergents, absolument pas encadrés donc tu te retrouves avec un domaine des arts visuels très lucratif, mais en même temps tout le monde travaille un peu comme il peut avec les outils qu'il a et le principal, celui qu'on a donné à tous de façon très simple en 2008 c'est l'auto-entreprenariat.»

