Thune L'argent épargne-t-il nos enfants? Les réponses de Caroline Goldman, psychologue engagée et polémique Publié le 23 février 2023 à 9h54

Laurence Vély - Anna Borrel

En quelques mois, Caroline Goldman est devenue la psy podcasteuse préférée des parents. Et la thune là-dedans? Ce n'est pas son sujet mais si elle répond à nos questions, c'est qu'elle sait bien que l'argent est toujours là: dans nos failles, nos doutes, nos manques et notre volonté de «bien» éduquer nos enfants.



L'argent fait-il leur bonheur? Comment? Et combien en faut-il? J'ai lu cette stat récemment qui disait qu'un enfant «coûte en moyenne 180 000 euros» à ses parents. Bien mieux qu'un chiffre qui ne dit rien, les décryptages de la psy donnent à réfléchir.



«Quelqu'un disait, avec beaucoup de sagesse qu'on sait la valeur des gens à leur façon de s'adresser au plus faible, à leur façon de s'adresser à ceux qui n'ont jamais de pouvoir sur eux et qui n'en auront pas. Les enfants sont vraiment tout particulièrement à cette place. On peut les arroser de cadeaux mais si on les regarde pas, qu'on les écoute pas, qu'on leur demande pas sincèrement comment ils vont et qu'on écoute pas sincèrement leur réponse, je crois qu'ils ne sont pas dupes.»



