Thune Marie-Clémence : le vrai prix d'une PMA en Espagne Publié le 5 janvier 2023 à 9h55

Laurence Vély - Anna Borrel temps d'écoute : 46 min Épisode 65 - Le bébé serait-il un business comme les autres ?

Depuis août dernier, la procréation médicalement assistée est France est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. Super! Sauf qu'en réalité, les choses ne sont pas toujours aussi simples (c'est souvent le problème avec la réalité) : des délais d'attente souvent très longs amènent les femmes à encore se pencher sur des parcours de PMA à l'étranger... sans forcément savoir à quoi s'attendre au niveau tarif. Car malheureusement, le corps ne réagit pas toujours comme on le voudrait et chaque tentative est facturée. Le bébé serait-il un business comme les autres ?



Pour rentrer dans les détails et comprendre ce que recouvre exactement une PMA, écoutez le témoignage sensible et pragmatique de Marie-Clémence Bordet-Nicaise et le récit de ses multiples parcours de PMA à Saint-Sébastien, en Espagne.