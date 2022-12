Avez-vous lu quelques-unes des enquêtes de Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider dans la saga du Monde l'été dernier, sur les successions des grandes familles industrielles françaises ? On y découvrait l'intimité des Arnaud, des Bolloré, des Lagardère, des Hermès, des Gallimard, des Bouygues, des Bettencourt, des Peugeot....Évidemment, on s'est régalées.

Et comme le livre Successions, l'argent, le sang, les larmes (Albin Michel) est sorti à la rentrée, nous avons eu envie de creuser le sujet. Comment les grands patrons français se préparent-ils à donner les rênes de l'entreprise à leur successeurs ? Comment désigne-t-ils l'élu.e ? À qui faire confiance ? À qui ne surtout pas faire confiance ? Comment préparer sa sortie quand, au-delà de la fortune familiale, la passation met en jeu des milliers d'emplois ? Et pour les héritiers, comment se construire et voler de ses propres ailes quand le patron, c’est papa ?

Entre business et psychanalyse, un épisode qui éclaire aussi les enjeux d'héritage chez les gens... «normaux».



Merci à Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider, grands reporters au Monde.