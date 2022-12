Vous souvenez-vous de L’ adversaire, ce roman d’Emmanuel Carrère qui retrace le parcours de Jean-Claude Romand ? Ce prétendant médecin et chercheur a menti à sa famille sur sa vie et ses activités pendant 18 ans. Acculé et à court de ressources financières, il avait assassiné femme et enfants. Dans cet épisode de Thune, pas de meurtre mais un mystère épais.

Au sein d'une famille bourgeoise et heureuse du Sud-Ouest, un père accumule des montagnes de dettes sans que personne ne s'en aperçoive. Quand le couperet tombe, il est trop tard : les ravages sont faits... mais les questions demeurent. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette faillite alors que tout semblait aller si bien ? Où est passé l'argent ?

Un épisode suffoquant qui retrace une descente aux enfers familial, dans un décor feutré.



Merci à Caroline pour ce témoignage hors du commun et pour sa confiance.