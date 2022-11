Le week-end dernier, l'univers du Bitcoin et de la crypto a pris une ultime rouste, avec la faillite de FTX, l'un des plus gros courtiers du secteur, sur fond de corruption et de hacking. Les monnaies virtuelles ont plongé... Mais déjà avant cet événement, leur valeur ne faisait que fondre depuis un an. Ça nous avait donné envie de revoir Laurent. Mais siiii, vous savez, Laurent : notre interviewé de l'épisode 17 de Thune ! Scénariste, 53 ans, vivant en région parisienne. En janvier 2022, il se vantait avec passion de ses 250 000€ en cryptos. On l'a revu il y a 15 jours pour prendre des nouvelles de ses Bitcoins... Bonne écoute !

Warning : ce podcast ne va pas vous apprendre en 10 leçons à devenir riche ni vous donner les clefs pour investir dans les cryptos. Il va vous questionner, vous informer, peut-être vous surprendre.