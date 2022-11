Est-ce qu'on devient forcément riche quand on bosse à Dubaï ? Pour de vrai, qu'est-ce qu'on y gagne... et à quel prix? Saviez-vous que le surendettement y était très courant? Est-ce que ça vaut le coup d'émigrer là-bas? Leila y a passé 20 ans, et en nous livrant sa vérité elle brise pas mal de clichés. Bonne écoute!

«Comment ça se passe quand on est endetté et qu'on peut pas rembourser à Dubaï ? Est-ce que c'est fréquent ? Et en fait, qui est Leila qui témoigne de ses 20 ans de vie à Dubaï, d'où parle-t-elle ?

-(Anna) Il y a du surendettement à Dubaï ?

-(Leila) Évidemment. C'est-à-dire que l'acquisition de carte de crédit est ultra facile. C'est-à-dire que demain, tu veux une carte de crédit, tu vas à la banque... d'ailleurs c'est eux qui t'appelle et qui te propose des cartes avec des limites no limit. Et j'ai des amis qui ont essayé de rembourser une carte de crédit en en prenant une autre, en tombant dans l'esprit de surconsommation.»