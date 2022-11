On n'interviewe pas tous les jours un notaire sur la succession. Déjà, parce que c'est complexe et surtout parce que ce n'est pas forcément le sujet le plus amusant du monde. Oui, quand on est en deuil, parler d'argent est certainement l'une des dernières choses que l'on se souhaite. Pourtant, il est probable que chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast, sera un jour confronté à ce délicieux moment. Ayant moi-même été dans cette situation, j'ai voulu poser au notaire François Ripart, toutes les questions auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses… avant.