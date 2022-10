Jean-Philippe Decka, diplômé d'HEC, avait tout pour rejoindre le rang des élites françaises, pour grossir les rangs de ceux qui gagnent des salaires à six chiffres, vivent dans de beaux appartements haussmanniens et accumulent les «miles» Air France.

Pourtant, mal à l'aise avec ce monde, il lâche la rampe petit à petit. Et puis, c'est la révélation écologique. Tout s'éclaire : les 10% les plus riches doivent montrer l'exemple. Il publie Le courage de renoncer (éditions Payot) et raconte dans cet épisode sa prise de distance radicale avec le mode de vie des privilégiés.

«Quand a deux, trois enfants, qu'on habite à Paris, qu'on a pris un emprunt immobilier pour acheter un appartement à un million d'euros, que l'on met ses enfants à l'école privée, que l'on a un sécu, une mutuelle privée... Et qu'on est enfermés dans un certain niveau de vie, un certain confort, que tout le monde pratique la même chose autour de nous, il y a des freins économico-financiers et idéologiques dont il est extrêmement compliqué de sortir.»