Au fait, c'est une bonne situation ça, psy? Mathilda Audasso, jeune analyste installée en Seine-Saint-Denis, nous dévoile sans tabous son économie personnelle.

«-Et alors, toi, comment tu as décidé d'être psy?

-Je voulais être psy ado, j'ai fait des études de lettres et ensuite j'y suis revenu assez naturellement au moment du master. Donc ensuite j'ai repris une licence en psychologie clinique à ex-Paris 7, qui était pour moi la seule fac où je voulais aller parce que c'était orienté vers la psychanalyse. Donc oui, psychanalyste, j'ai ça en tête depuis que j'ai 13 ans, la 4eme quoi... Oui, parce que c'était en 2006, donc l'anniversaire de la naissance de Freud. Il y avait des livres dans les librairies à Aix-en-Provence, bref... J'avais acheté une petite BD.

-Tes parents n'étaient pas psys?

-Non, mes parents sont profs. Donc c'est quand même un milieu où la psychanalyse, ou en tout cas le signifiant psychanalyse, circule. Ou, en tout cas, on a un valorisation de ce que c'est.»