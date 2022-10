Épisode 54 - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la thune et la psy, et bien plus encore.

Pourquoi les psy aiment-ils tant le cash? Est-ce que l'analyse, c'est pas un peu un truc de riches? Il gagnait combien, Jacques Lacan Et que veut dire Freud quand il dit que l'argent «c'est de la merde»? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la thune et la psy, et bien plus encore est dans ces deux épisodes.

«-Mais je crois que c'est des calculs qui doivent rentrer en compte obligatoirement. Ne serait-ce que le fait que beaucoup de psys préfèrent le cash... En fait, quand tu commences à exercer en tant que psy, tu sais pourquoi on préfère le cash. Il n'y a pas 36.000 raisons à préférer le cash... (...)

-Est-ce que la psy, c'est pas un truc de riche?

-Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la représentation courante qu'on a. En réalité la psychanalyse, en terme de pratique thérapeutique, c'est une des rares qui fait des tarifs adaptés en fonction des patients et des patientes. Donc en ce sens, la moyenne des prix est peut-être plus basse que pour d'autres types de pratiques thérapeutiques.»