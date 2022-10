Épisode 53 - La thune rend-elle plus «responsable», plus sage... ou plus inquiet?

Il est sympathique, ce fils de la cité phocéenne! Marseille lui a offert ce qu'elle avait à offrir, il s'en est emparé et... ça aurait pu mal tourner. Mais Mao est malin, exceptionnellement malin pour son âge. Et son témoignage interroge : est-ce que manier, gérer de l'argent, si jeune, fait grandir, mûrir ou vieillir? La thune rend-elle plus «responsable», plus sage... ou plus inquiet? À vous de le dire.

«-Acheter plus, optimiser les marges, pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, pour acheter encore plus, pour optimiser les marges... Sans aucun but, c'est de l'argent sale, tu ne peux pas investir dans un appartement et puis de toutes la manières si tu fais 500€ de bénéfices par semaine, tu ne réfléchis pas à un appartement...

-Voici un entretien étonnant. À la fois sincère et exceptionnel. Un peu tout ce qu'on aime, en somme. Mais tandis que certains se servent de leur argent pour tenter, souvent désespérément, de rester jeunes, en discutant avec le sympathique Mao, 25 ans, je me suis surprise à me demander si la thune n'avait pas aussi le pouvoir de faire grandir. Peut-être très vite.»