Vous aimez les paradoxes ? On peut avoir eu une enfance pauvre dans une famille bourgeoise. On peut être surdiplômé et avoir des fins de mois difficiles. On peut éduquer les femmes sur l'argent et avoir du mal à se faire payer.

Voici quelques-unes des dissonances d’Ophélie Latil, féministe qui se bat au quotidien pour émanciper les femmes, dans les traces de George Sand, féministe de l'argent par excellence. Elle a tenu a témoigner du sentiment d’attirance / répulsion que l’argent lui provoque et de son désir d'apaisement. Un épisode dense et sincère, l'histoire d'un engagement marqué au fer rouge par le manque.

«-Ça te gêne, en général, de parler d'argent?

-En fait, non. Mais je dissocie deux choses: le rapport à l'argent quand j'en parle d'un point de vue de l'égalité, du féminisme, des droits des femmes ou des droits de l'insertion, de l'autonomie financière des gens, et le rapport à l'argent quand on parler de moi.

-C'est plus compliqué...

-C'est beaucoup plus compliqué!»