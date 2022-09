Comment transforme-t-on un bien matériel en une somme d'argent ? Et selon quels critères ? Il y a une poésie, une esthétique dans certains commerces : Marco cherche, déniche, et revend des tableaux en salle des vente. Bien acheter, ne pas se faire avoir, négocier - âprement mais pas trop - et au final comprendre le «juste prix» d'un objet d'art, c'est en soi... tout un art justement.

«-Je passe mon temps à chercher physiquement dans les brocantes, dans les salons d'antiquaires, chez les clients, des tableaux. Mais je cherche aussi beaucoup sur internet, je regarde un peu toutes les ventes qu'il y a en France. Et j'essaye de trouver de jolis tableaux, des tableaux intéressants, que j'essaye d'acheter pour les revendre.

-Donc là on est chez toi. Je vois beaucoup de tableaux. Tu as combien de tableaux chez toi à peu près?

-Je ne sais pas... On ne doit pas être loin de 250. Il y a un pièce où il en a encore plus!

-Et ça représente combien d'argent?

-Aucune idée. Et puis je pense que, quand même, les deux tiers de ce stock, c'est ceux que tu gardes donc c'est pas forcément les meilleurs achats que tu as fait.»