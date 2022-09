Et vous, que seriez-vous prêt à perdre au nom de vos «valeurs» ? Edouard Snowden, Erin Brokovitch, Antoine Deltour... Cécile s'inscrit, un peu malgré elle, dans leur lignée. «Lanceur d'alerte» n’est pas un métier ou une vocation, c’est une situation : celle de quelqu’un qui se rend compte qu’il y a une malversation et que les voies classiques pour la dénoncer ne fonctionnent pas. Et qui se retrouve, dans l'anonymat et la solitude, à mettre en péril son statut, sa position sociale, familiale et surtout financière, au nom de la vérité.

«J'en ai vu beaucoup (parce qu'ils venaient du privé), voir les avocats de leur employeur essayer d'acheter leur silence avec des sommes monstrueusement importantes. Ça on a l'a vu beaucoup. Mais souvent, comme c'est une question d'honneur, ils préfèrent dire non. Quand votre honneur a été bafoué et que pour vous c'est important, ce qu'on veut c'est qu'on reconnaisse qu'on a mal agi. Souvent, ils me disent que la question c'est "Après, comment je me regarde dans la glace avec cet argent-là ?".»

