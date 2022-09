Thune François, entre colère et amour : financer la fin de vie de ses parents Publié le 15 septembre 2022 à 10h01

Laurence Vély - Anna Borrel temps d'écoute : 49 min Épisode 49 - Combien ça coûte la vieillesse ?

François est d'une sincérité absolue. Il nous parle précisément des coûts -psychologiques comme financiers - de la fin de vie de ses parents (un vrai gouffre). Avec émotion, humour même , humanité et... calculette. Une leçon de vie, dont on ressort plus conscient et moins naïf. Bonne écoute !



«"La vie ça a un coût" nous rappelle François. Autant ce coût, on trouve tout à fait normal de l'assumer lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant par exemple. Autant ça paraît moins naturel, moins facile lorsque c'est de nos aînés qu'un jour il faut prendre soin. Les parents qui vivent de plus en plus vieux, les frais médicaux, les aides à domicile, les économies qui fondent, la colère parfois. François raconte tout ça mais aussi les joies de ce surcroît de vie, quoi qu'il en coûte. »