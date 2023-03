Nive s'ennuie. Elle qui pensait avoir décroché le stage le plus prestigieux de l'académie passe finalement ses journées à ne rien faire. Sauf si on considère le fait de regarder Anton lire ses vieux livres en papier comme étant une activité à part entière bien sûr. Son seul boulot, c'est de classer le chronodex envoyé chaque jour par l'agence. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chronodex.

TELOS est un podcast ORSON productions

Écrit par: Morgan Sommet et Romain Mallet

Avec les voix de:

–Kaycie Chase dans le rôle de Nive

–Feodor Atkine dans le rôle d'Anton Farn

–Emmanuel Garijo dans le rôle de Yura

Réalisation: Romain Mallet et Morgan Sommet

Montage: Morgan Sommet

Sound design et mixage: Arthur Maître

Musique originale: Zoé H. et Daniel Armand

Moyens techniques: Octopus Prod