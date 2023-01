Avant son interview en direct sur le plateau d'une chaîne d'info pendant laquelle elle doit annoncer les grandes lignes du budget, la ministre de l'économie passe en loge pour se faire maquiller par Solweig, comme à son habitude. Sauf qu'aujourd'hui, Solweig n'est pas là. C'est Caroline qui la remplace. Heureusement Caroline sait ce qu'elle a à faire. Mais on dirait qu'elle sait aussi beaucoup de choses sur la ministre. Beaucoup trop.

TELOS est un podcast ORSON productions

Écrit par : Morgan Sommet et Romain Mallet

Avec les voix de :

- Maelia Gentil dans le rôle de Caroline

- Anne Bouvier dans le rôle d’Isabelle Quinsac

Voix additionnelle : Arthur Maître et Romain Mallet

Réalisation : Romain Mallet et Morgan Sommet

Montage : Morgan Sommet

Sound design et mixage : Arthur Maître

Musique originale : Zoé H. et Daniel Armand

Moyens techniques : Studio Badje