Livia et Tal sont au beau milieu d'une jungle luxuriante pour un safari d'un genre nouveau. En bon guide, Livia s'efforce de faire découvrir à Tal toutes les merveilles de la nature. Et Tal, en bon influenceur, ne se préoccupe que des contenus qu'il va pouvoir partager avec sa «commu». La journée ne se passe déjà pas vraiment bien, mais ils n'imaginent pas à quel point elle va empirer.

TELOS est un podcast ORSON productions

Écrit par : Morgan Sommet et Romain Mallet

Avec les voix de :

- Juliette Delacroix dans le rôle de Livia

- Bastien Ughetto dans le rôle de Tal

Réalisation : Romain Mallet et Morgan Sommet

Montage : Morgan Sommet et Romain Mallet

Sound design et mixage : Arthur Maître

Musique originale : Zoé H. et Daniel Armand

Moyens techniques : Studio Badje