Hervé Lacour est passionné d'OVNI. Alors quand Marion Rouvieux, journaliste à Ouest France, frappe à sa porte pour lui parler d'une soucoupe volante aperçue la veille dans la région, il ne peut s'empêcher de lui ouvrir sa porte. Marion va vite découvrir qu'Hervé a développé une théorie très originale sur le sujet. Une théorie qui remet en cause beaucoup de choses sur les OVNI... et bien plus encore.

TELOS est un podcast ORSON productions

Écrit par : Morgan Sommet et Romain Mallet

Avec les voix de :

- Peggy Martineau dans le rôle de Marion Rouvieux

- Xavier Béja dans le rôle d’Hervé Lacour

Réalisation : Romain Mallet et Morgan Sommet

Montage : Morgan Sommet

Sound design et mixage : Arthur Maître

Musique originale : Zoé H. et Daniel Armand

Moyens techniques : Studio Octopus