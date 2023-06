Superhéros

Trois, deux, un... J'ai garé mon vélo exactement devant l'endroit où a été assassinée Paule Victor en 1984 par Thierry Paulin. Mais ça, c'est dans mon autre podcast qui s'appelle Cerno . Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui puisque j'ai rendez-vous avec Vanessa, la super-héroïne, pour prendre de ses nouvelles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. On s'est revus une seule fois depuis notre interview. On a un peu discuté sur Messenger mais sinon je ne l'ai pas revue et je ne sais pas comment elle va. Elle vit au Maroc mais aujourd'hui elle est chez sa fille dans le 17arrondissement de Paris. Et c'est là qu'elle m'a donné rendez-vous...«–Salut!–Ça va?–Ça va et toi?–Super. Assieds-toi.–Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus! Ta fille n'est pas là?–Non, elle travaille. Elle n'a jamais cessé de bosser pendant le Covid.–Qu'est-ce qu'elle fait?–Elle est assistante de DRH dans une sorte de banque d'affaires. Elle s'occupe du personnel, c'est son truc. Elle adore. Elle a sa petite vie, son petit appartement, son petit chat.–Comment il s'appelle ce petit chat?–Elle s'appelle Mimi et elle est en chaleurs.»