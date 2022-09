Substance Podcast

En 2020, le Journal of Psychopharmacology - une institution scientifique tout ce qu'il y a de plus sérieuse - a publié une étude sur un des effets les plus surprenant des psychédéliques : la possibilité, pendant le trip, de rencontrer des «entités psychiques», ou des «esprits».

Pour la plupart des occidentaux, le monde des esprits fait partie d'une sorte de folklore des peuples premiers, quelque chose de l'ordre de la superstition. Mais l'étude publiée par le Journal of Psychopharmacology, montre que la rencontre avec des esprits, est quelque chose d'assez fréquent quand on prend de la DMT, un psychédélique. Les auteurs ont mis en questionnaire en ligne et ils ont reçu 10 000 réponses, avec au final 2500 réponses retenues. Le monde des esprits existe, au moins en tant que phénomène, même si, évidemment, personne ne sait vraiment ce que c'est.

Les psychédéliques ne sont pas d'ailleurs le seul moyen de le visiter. On peut rencontrer des entités pendant des expériences de mort imminente par exemple. On ne sait pas ce que c'est mais l'expérience existe et elle n'est pas si rare que ça .

Pour appréhender le phénomène, je vous propose trois épisodes : les deux premiers sont des témoignages. Rachel d'abord, qui a rencontré plusieurs fois des entités, en prenant de l'ayahuasca. L'ayahuasca étant un mélange de plantes, dont l'une d'entre elle contient de la DMT.

Lors du deuxième, on écoutera Alex, qui est déjà intervenu dans un épisode précédent. Il avait déjà expliqué comment il avait rencontré une entité pendant un trip sous champignons hallucinogènes et là il nous racontera la suite de ces expériences, qui deviennent de plus en plus complexes et intenses. Et bizarres aussi, il faut bien le dire.

Et puis le troisième épisode, on écoutera Thomas Rabeyron, professeur de psychologie clinique à l'université de Nancy, qui travaille sur ce type de sujets au sein du Centre d'Information de Recherche et de Consultation sur les Expériences Exceptionnelles, le CIRCEE, qu'il a fondé en 2009. Il nous apportera sur le phénomène un éclairage théorique, avec une grille de lecture psychanalytique, que je trouve pour ma part vraiment passionnante.

On commence donc avec Rachel.