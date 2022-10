Substance Podcast

Dans les deux précédents épisodes, vous avez entendu le témoignage de Rachel et d'Alex et vous avez - peut être - été surpris par les expériences qu'ils ont vécu. Le monde des esprits est une partie essentielle d'un grand nombre de cultures, en Afrique, en Sibérie, en Amérique du Sud, en Australie…un peu partout. Mais en occident, le consensus culturel veut que ce soit plutôt du folklore, ou de simples hallucinations d'esprits dérangés. Pourtant, même au sein de notre société rationnelle, on peut trouver des gens qui ont des interactions avec des êtres, plus ou moins autonomes, qui prennent vie dans leur esprit.

Prenons l'exemple des auteurs de fiction. Quand ils écrivent leur histoire, leurs personnages prennent vie, ils ont une histoire propre, un caractère, ils réagissent presque indépendamment de l'auteur. Quand vous regardez une vrai bonne série par exemple, au bout d'un moment vous connaissez très bien les personnages, vous savez comment ils vont réagir. Ils ont donc une sorte d'autonomie. L'auteur n'est pas totalement libre de faire réagir son personnage comme il le souhaite, il doit développer une cohérence. Surtout si le personnage représentent quelque chose qui existe réellement.

Walter White par exemple dans la série Breaking Bad. C'est l'incarnation fictionnelle de l'injonction de la société : «a man must provide», un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Cette injonction est particulièrement puissante, elle a des effets réels sur les gens, au quotidien. Les auteurs de Breaking Bad, qui sont particulièrement talentueux, ont dans un sens, placé cette injonction dans un contexte fictionnel particulier, pour voir comment elle se débrouillerait. Et ça donne Walther White. Walter White est à la fois issu de l'imagination et incarnation d'une réalité puissante.

Alors évidemment, je ne dis pas que les auteurs de Breaking Bad ont vécu avec Walther White, une expérience similaire à celle qu'ont vécu Alex et Rachel. Je voulais juste pointer du doigt que la frontière entre l'imaginaire et la réalité n'est pas aussi claire que ça... et que l'on doit réfléchir à ces rencontres avec les entités dans cet état d'esprit.

Thomas Rabeyron, professeur de psychologie clinique à l'université de Nancy a accepté de nous apporter un éclairage sur cette question. Il est le directeur du laboratoire Interpsy, et il a fondé en 2009 le CIRCEE … le Centre d'information de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Il a notamment beaucoup travaillé sur les expériences de mort imminente, et il a co-écrit avec l'un de ses étudiants, Étienne Artru, un article intitulé : «Psychédéliques, psychothérapie et symbolisation», publié dans la revue L'évolution psychiatrique.

Thomas Rabeyron, va nous présenter dans cet épisode, sa grille de lecture psychanalytique de la rencontre avec des entités, et vous allez voir qu'il propose, avec Étienne Artru, une hypothèse passionnante.