Substance Podcast

Dans cet épisode, on retrouve Alex, qui nous avait déjà raconté sa première rencontre avec une entité sous psychédéliques, dans un épisode appelé : «Rencontre avec l'inconnu». Si vous ne l'avez pas écouté, sachez que ce n'est pas forcément obligatoire pour comprendre celui ci. Alex est quelqu'un de tout à fait inséré dans la société, avec une femme deux enfants, et un travail. Mais il a une particularité : il vit des expériences hors du commun quand il prend des champignons hallucinogènes. Il rencontre des esprits, de plusieurs sortes, qui prennent différentes formes et il interagit avec eux.

Les occidentaux ont, en général, deux façons opposées de concevoir ce mystérieux monde des esprits. Deux manières de voir les choses : la première c'est que les esprits auraient une vie autonome, en dehors de la personne qui expérimente. Ils auraient une réalité par eux-mêmes. La deuxième, c'est que ce seraient, en réalité, des parties de la psyché de la personne qui expérimente, des parties qui auraient une sorte de vie semi autonome. Dans ce cas là, on fait souvent référence au concept d'archétype du psychiatre Carl Gustav Jung.

Les choses ne sont pas simples du tout, et en réalité, personne aujourd'hui n'est en mesure de dire ce qu'il se passe précisément dans ce genre d'expériences. Mais on s'interrogera plus longuement sur la nature du phénomène dans le 3ème épisode de cette série, avec le professeur de psychologie clinique Thomas Rabeyron.

En tout cas, Alex, lui, est fermement convaincu que les esprits qu'ils rencontrent sont extérieurs à lui, qu'ils ont une existence autonomes. Je précise avant de lancer le témoignage que les doses que prend Alex sont au moins trois fois supérieures à celles qui sont recommandées. Il parle de 45 g de truffes, qui sont une partie souterraine des champignons hallucinogènes, en général les gens prennent plutôt 10 - 15 g de truffe, pour un trip normal.

Je vous préviens, c'est un épisode franchement barré, mais je peux vous garantir qu'Alex vit vraiment ce qu'il raconte.