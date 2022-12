Substance Podcast

La tumultueuse histoire de Charlie, une jeune parisienne, et la 3MMC, une nouveau stimulant de synthèse, très addictif, qui fleurit depuis plusieurs années dans les soirées de la capitale.

«Charlie est une jeune parisienne, qui a commencé à prendre de la drogue au cours de ses études, et qui est assez rapidement devenu une grosse consommatrice de 3MMC. La 3MMC est une molécule a commencé à faire parler d’elle dans les médias mainstream depuis un ou deux ans. Elle fait partie de ce qu’on appelle les nouvelles drogues de synthèses, ou RC pour "research chemicals". C’est une longue liste de drogues, qui sont en quelque sorte "inventées" pour échapper aux lois sur les stupéfiants : en gros, tant qu’elles ne sont pas interdites, elles sont légales. En général, elles sont interdites au bout d’un moment, quand elles deviennent un peu trop connues et que leur existence arrive aux oreilles de l’état.

Le témoignage de Charlie va nous permettre de comprendre les effets de cette drogue et les soucis qu’elle cause. Mais elle va nous parler aussi de ce qu’ont vécu certains jeunes étudiants ou jeunes actifs, au moment du confinement pendant l’épidémie de covid. Une période très particulière pour tout le monde, mais peut être plus difficile encore pour des jeunes pleins de vie qui se sont retrouvés à ne rien pouvoir faire pendant des semaines et des semaines. On sait que les comportements addictifs ont augmenté pendant cette période et ce qu’à vécu Charlie représente un exemple assez frappant.

Et puis le témoignage de Charlie est aussi, vous l’entendrez, exemplaire dans ce qu’il nous dit de l’usage de drogue : la drogue peut être, avant tout, un moyen d’aller vers l’autre.»