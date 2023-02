Substance Podcast Fabrice Olivet, guerre à la drogue, guerre raciale? (2/2) Publié le 2 février 2023 à 10h02

Benjamin Billot temps d'écoute : 28 min

Après sa jeunesse tumultueuse, Fabrice Olivet a réussi sa «réinsertion». Dans cet épisode, il nous explique comment, grâce au combat et à l'engagement militant, il va mettre du sens à ce qui lui est arrivé.



«Dans le premier épisode, Fabrice Olivet nous a raconté les évènements difficiles auxquels il a dû faire face au cours de son enfance, de sa jeunesse. Malgré tout, il a fini par se trouver une place au sein de la société, mais il lui reste cette effrayante épée de Damoclès au-dessus de la tête: il est séropositif. Alors les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, amis être séropositif ne signifie pas forcément être malade. Ça veut dire qu'on a été contaminé par le virus du sida et que la maladie risque de se déclencher un jour, mais les symptômes ne sont pas immédiats. Et les séropositifs vivent donc, (ou plutôt vivaient, car les traitements sont beaucoup plus efficaces), ils vivaient donc avec cette idée qu'ils allaient sans doute tomber malades et mourir rapidement. Fabrice Olivet va nous raconter comment il a vécu cette période et comment il va se dresser contre les différentes discriminations qu'il devait affronter. La discrimination contre les personnes racisées et les discriminations contre les usagers de drogues.»