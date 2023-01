Substance Podcast Zoé Hababou, expérience pure (1/2) Publié le 12 janvier 2023 à 8h10

Benjamin Billot temps d'écoute : 21 min saison 21, épisode 1 - Zoé nous raconte pourquoi elle est parti en Amérique du Sud quand elle avait une vingtaine d'années, comment elle y a découvert l'ayahuasca, et le voyage mental qui s'en est suivi.

«On a déjà entendu dans Substance plusieurs témoignages sur l'ayahuasca. mais jusqu'à présent, aucune des cérémonies qui ont été racontées par les différents témoins ne s'est déroulée en Amazonie, dans l'environnement naturel et culturel de cette boisson psychédélique. Là-bas, l'ayahuasca est utilisé par différents peuples indigènes dans un contexte chamanique et au sein d'un système de médecine traditionnelle qui repose notamment sur une relation complexe avec les plantes de la jungle. Zoé Hababou est une française de 34 ans, originaire du sud ouest. Elle a voyagé à plusieurs reprises dans la forêt amazonienne et elle a expérimenté l'ayahuasca et d'autres plantes. Elle va nous raconter en deux épisodes pourquoi elle en est arrivé à ces pratiques et ce qu'elle en a retiré.»