Substance Podcast

Charlotte Martial, neuropsychologue au sein du Coma Science Group à l'université de Liège, nous explique les tenants et les aboutissants d'une étude menée conjointement avec l'Imperial College de Londres, qui confirme que les phénomènes vécus par la conscience, lors de l'expérience de la DMT recoupent ceux des expériences de mort imminente.

«Aujourd'hui vous allez entendre la neuropsychologue Charlotte Martial qui travaille au sein du Coma science Group à l'Université de Liège, en Belgique. Elle va nous parler d'une étude à laquelle elle a participé sur les phénomènes communs qui existent dans deux types d'expériences: l'expérience de la DMT, une drogue psychédélique puissante et les expériences de mort imminente, les EMI. C'est une étude réalisé par une dizaine de chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'université de Liège, sous la direction de Robin Carhart-Harris, qui est l'une des figures de la recherche psychédélique actuelle.Ça fait un certain temps que des chercheurs ont noté des points communs entre les récits de DMT et ceux de mort imminente et cette étude a confirmé, qu'on pouvait noter en effet un certain nombres de recoupement. Charlotte Martial va nous expliquer l'intérêt de réaliser une telle étude et à quoi ces résultats peuvent servir.»