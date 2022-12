Substance Podcast

«La 3MMC est une molécule qui appartient à la catégorie des cathinones. Une sous-famille des amphétamines, issue, à l’origine, des feuilles du khat, un stimulant traditionnel de l’Afrique de l’Est. Elle est apparue quand sa grande soeur, la 4MMC, plus connue sous le nom de méphédrone a été interdite, en 2010. Sachant que, plusieurs sources que j’estime sérieuse, sur internet explique que la méphédrone est apparue, elle, pendant la grande pénurie de MDMA qui a sévit à partir de 2009. C’était une pénurie qui était due à la saisie et à la destruction d’ un grand stock de safrole, un produit indispensable pour faire de la MDMA à l’époque.

Pour remplacer la MDMA qui se faisait rare, un chimiste s’est mis à produire de la 4MMC, qui a connu un vrai succès à cette époque, avant donc d’être interdite, puis ça a été le tour de la 3MMC, dont l’usage a explosé ces dernières années.

La 3MMC partage avec sa grande sœur, une particularité qui peut vite se révéler nocive chez certains usagers qui ont du mal à contrôler leur consommation : elle provoque, ce qu’on appelle un gros craving, c’est à dire une envie très forte d’en reprendre. Charlie va s’en rendre compte et elle va être d’autant plus sensible à ce craving, qu’elle est entourée de gros consommateurs et qu’elle transporte encore avec elle, les doutes et les traumatismes engendrés par des années de harcèlement scolaire.»