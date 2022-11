Substance Podcast

Alexandre Marchant, historien spécialiste de l'histoire des stupéfiants, nous raconte dans cet épisode la naissance du commerce international de drogue à grande échelle.

«Il fût un temps, sur terre, où personne ne menait de guerre à la drogue. Chaque société avait ses propres psychotropes. Chaque peuple consommait les drogues qu'il pouvait, et l'usage de ces drogues étaient généralement intégrés culturellement, souvent même au niveau mythologique.

Le vin par exemple, fait partie de la culture chrétienne. Il est cité à plusieurs reprises dans le récit de la vie de Jésus. Il y a notamment ce passage où Jésus transforme de l'eau en vin, alors qu'il est à un mariage et qu'il n'y a plus rien à boire. Dans l'Eucharistie - un sacrément chrétien - il y aussi une référence au vin.

La drogue comme sacrement est quelque chose que l'on retrouve partout : la coca est sacrée pour les indigènes de Bolivie, les champignons hallucinogènes le sont pour les descendant des Aztèques. Le khat est appelé "feuille d'Allah" par les musulmans éthiopiens, le cannabis est sacré dans l'hindouisme, les amanites tue-mouches sont un des moyens d'accéder au monde de l'invisible dans les cérémonies chamaniques sibérienne, l'opium a des origines divines en Grèce antique et au Rajasthan... Je m'arrête là, mais on pourrait continuer cette liste longtemps.

Qu'est ce qui a rompu cet équilibre, entre les sociétés et les drogues ? Comment est on passé d'un monde avec des substances considérées comme des dons de Dieu et comme des moyens d'accéder à des expériences spirituelles, à un monde où elle sont, pour la plupart, interdites ?

Pour expliquer ce déséquilibre, je vous propose d'examiner un moment charnière, dans l'histoire des stupéfiants. LE moment où une drogue, en l'occurrence l'opium, va changer de statut et va devenir une marchandise diffusée en masse, par des commerçants qui veulent en tirer un profit maximum. Ça se passe au début du XIXe siècle et c'est l'historien Alexandre Marchant, qui va nous raconter ça. Il est spécialiste de l'histoire des stupéfiants et auteur notamment du livre L'impossible prohibition, paru aux éditions Perrin. Alexandre Marchant va nous expliquer, en deux épisodes, comment les empires coloniaux, et en particulier celui des Anglais, ont initié le trafic de drogue international»