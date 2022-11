Substance Podcast

Philippe a réussi à s'enfuir. Le plus difficile commence: retourner à la vie réelle.



«-(Benjamin) Philippe a réussi à s’enfuir du Patriarche. Mais pour lui, le plus dur reste à faire: revenir à la vie réelle, et à sa situation familiale difficile. Il était entré dans les centres de l’association pour prouver à sa femme qu’il pouvait décrocher et pour reconquérir sa confiance. Mais, à distance, la relation s’est dégradée et il ne va pas pouvoir la rejoindre. Il va donc nous raconter dans cet épisode, comment il a gérer, l’après-patriarche.

-(Philippe) Je lui écrivais, je recevais pas de réponses. Je téléphonais, elle décrochait pas. Enfin, elle entendait que c'était moi, elle raccrochait. Quand je suis revenu, elle voulait une séparation de corps et de biens. Le divorce a suivi tout naturellement derrière. Je me suis dit que le Patriarche ne m'a pas permis de recoller les morceaux...»